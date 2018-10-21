Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta çok konuşulacak bir VAR kararı geldi.Antalyaspor'da Maicon, 45. dakikada attığı harika golle takımının skoru 2-0 yapmasını sağladı. Ancak hakem Mete Kalkavan, golün ardından santra düdüğünü çalmadı ve uzun süre VAR'ın kararını bekledi.İki takım futbolcuları, santra yapılmadan önce Mete Kalkavan'ı beklemeye başladı. VAR ile iletişime geçen Mete Kalkavan, pozisyonun başlangıcında Souleymane Doukara'nın ofsayt pozisyonunda olduğunu öğrendi ve golü iptal etti.Oyunu Souleymane Doukara'nın ofsaytta olduğu bölgeden başlatan Mete Kalkavan, daha sonra ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Soyunma odasına gidilirken, Antalyaspor cephesi ikinci golün iptal edilmesine uzun süre tepki gösterdi.