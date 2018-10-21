  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."
  •  
    "F.Bahçe, Süper Lig'in iyi bir Anadolu takımı gibi"
  •  
    Obradovic'i çıldırttılar ve işte o anın videosu
  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    G.Saray'da yılın transfer sürprizi de an meselesi!

Antalyasporlu Maicon'un golünü VAR iptal etti

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'un Aytemiz Alanyaspor deplasmanında attığı ikinci gol iptal edildi.

Kaynak: Sporx.com
Antalyasporlu Maicon'un golünü VAR iptal etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 17:03
Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta çok konuşulacak bir VAR kararı geldi.

Antalyaspor'da Maicon, 45. dakikada attığı harika golle takımının skoru 2-0 yapmasını sağladı. Ancak hakem Mete Kalkavan, golün ardından santra düdüğünü çalmadı ve uzun süre VAR'ın kararını bekledi.

İki takım futbolcuları, santra yapılmadan önce Mete Kalkavan'ı beklemeye başladı. VAR ile iletişime geçen Mete Kalkavan, pozisyonun başlangıcında Souleymane Doukara'nın ofsayt pozisyonunda olduğunu öğrendi ve golü iptal etti.

Oyunu Souleymane Doukara'nın ofsaytta olduğu bölgeden başlatan Mete Kalkavan, daha sonra ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Soyunma odasına gidilirken, Antalyaspor cephesi ikinci golün iptal edilmesine uzun süre tepki gösterdi.







Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için