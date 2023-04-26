Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı

Antalyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Erdilman, Ramazan Bayramı öncesinde yanında Antalyaspor'un genç futbolcularından Engin Alp Yamaç'ın da bulunduğu sırada bir kişiyle tartışmaya girdi, sonrasında bıçaklı saldırıya uğradı.

, Fotoğraf; Instagram
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Antalyasporlu futbolcuya bıçaklı saldırı
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26 Nisan 2023 16:37
Antalyaspor'un genç futbolcusu Mustafa Erdilman bayram öncesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Radyospor'un haberine göre, saldırıyı hafif yaralı atlatan ve tedavisi tamamlanan 19 yaşındaki Mustafa Erdilman, kısa bir süre sonra antrenmanlara başlayacak.

Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde yaşadığı saldırının ardından tedavi altına alınan Mustafa Erdilman'da endişe duyulacak bir durumun olmadığı, ancak bir süredir antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi.

19 yaşındaki futbolcunun cuma günü antrenmanlara başlayacağı bilgisine ulaşıldı.



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