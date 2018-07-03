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Antalyasporlu 3 oyuncudan Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası desteği

Doukara, Djourou ve Celustka, EURO 2024 adaylığında Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
Antalyasporlu 3 oyuncudan Türkiye'ye Avrupa Şampiyonası desteği
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03 Temmuz 2018 19:14
Antalyasporlu oyuncular Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, EURO 2024'ün aday kentlerinden Antalya'dan uluslararası futbol camiasına seslenen Souleymane Doukara, Johan Djourou ve Ondrej Celustka'nın, 2024'te futbol tutkusunu Türkiye'de birlikte paylaşma çağrısı yaptığı belirtildi.

Türkiye'nin çok güzel ve misafirperver bir ülke olduğuna dikkati çeken Souleymane Doukara'nın, "Umuyorum ki EURO 2024 burada gerçekleşir. Çünkü stadyumlar muhteşem, taraftar futbol aşığı. Kanımca Türkiye EURO 2024'ü düzenlemeyi hak ediyor." dediği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'daki tecrübeleri sonrası kariyerine Türkiye'de devam eden Johan Djourou'nun, "Süper Lig'deki ilk yılımda gördüğüm, taraftarın futbol aşkı ve tutkusu. Başka bir ülkede bu kadar yoğununu görebileceğimizi sanmıyorum." değerlendirmesinde bulunduğu, Türkiye'nin çok güzel statlara ve tesislere sahip olduğunu belirten Ondrej Celustka'nın ise "Birlikte Paylaşalım" sloganını aktardığı vurgulandı.

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