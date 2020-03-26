Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Antalya Stadyumu altındaki işletmelerden iki aylık kira almayacağını açıkladı.

Haber; AA
Antalyaspor'dan stat işletmelerine kira kolaylığı
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26 Mart 2020 16:58
Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Antalya Stadyumu altındaki işletmelerden iki aylık kira almayacağını bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında global ve yerel otoritelerin tavsiyelerinin dikkate alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2020'nin ocak ve şubat ayları da dahil olmak üzere önceden yapılandırılmış kira borçlarında gecikmesi olmayanlar ile birikmiş elektrik ve su borcu olmayan işletmelerden mart ve nisan kiralarının alınmayacağı belirtildi.

Alınan kararın işletmelere tebliğ edildiği kaydedildi.

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