Antalyaspor'dan Sergen Yalçın'a cevap

Süper Lig'de Antalyaspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından iki takımdan tepkiler geldi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası Antalyasporlu futbolcuların çok fazla yerde yattığını belirterek "Sürekli yerde yatıyorlar! Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor!" sözleriyle rakip takımı eleştirdi.Sergen Yalçın'ın bu sözlerine Antalyaspor sosyal medya hesabından yanıt geldi. Antalyaspor twitter hesabından Sergen Yalçın'a verilen cevapta Josef de Souza ile hava topu mücadelesine giren Hakan Özmert'in fotoğrafları paylaşıldı ve "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" ifadeleri kullanıldı.