Antalyaspor'dan Nuri Şahin için transfer hamlesi

Transfer çalışmalarına başlayan Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan Nuri Şahin için devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Antalyaspor'dan Nuri Şahin için transfer hamlesi
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08 Ağustos 2020 13:52
Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile yollarını ayıran Nuri Şahin, Antalyaspor'un gündemine geldi.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.

Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

F.BAHÇE VE G.SARAY İDDİALARI VARDI

Öte yandan Nuri Şahin için kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer iddiaları Alman medyasında yer bulmuştu.

Kariyeri boyunca 378 maça çıkan Nuri Şahin 38 gol, 65 asistlik performans sergiledi.




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