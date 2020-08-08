Antalyaspor'dan Nuri Şahin için transfer hamlesi

Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen ile yollarını ayıran, Antalyaspor'un gündemine geldi.Son olarak Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle beraber yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.Tecrübeli futbolcunun, Antalyaspor yönetimiyle masada olduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.Öte yandan Nuri Şahin için kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer iddiaları Alman medyasında yer bulmuştu.Kariyeri boyunca 378 maça çıkan Nuri Şahin 38 gol, 65 asistlik performans sergiledi.