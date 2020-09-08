Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin ilk haftasında karşılaşacakları Gençlerbirliği maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.



Tuna, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takımların bankalarla anlaşarak borçlarını yapılandırdıklarını hatırlattı.



Artık kulüplerin para harcamalarının denetlendiğini belirten Tuna, "Kulüpler bu teslimiyeti yaşıyor. Bunu yönetirken bir yandan da sportif anlamda çok başarılı olmak lazım. Puan kazanarak hedefe gitmemiz lazım. Kazandığınızda paranız, bütçeniz daha da yukarı çıkıyor. Kazandıkça oyuncuların ücretleri ödeniyor." dedi.



Antalyaspor olarak özellikle genç oyunculara yatırım yapma hedefine yöneldiklerini vurgulayan Tuna, kulüp olarak bu anlamda şanslı olduklarını dile getirdi.



Hem genç oyuncular hem de tecrübeli oyuncular alarak hedefledikleri bütçeler içerisinde yer aldıklarını anlatan Tuna, "Ligde devamlı olan, düşme hattında olmayacak, Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor olmak istiyoruz." diye konuştu.



- "Kazanmayı çok istiyoruz"



Lige Gençlerbirliği maçıyla başlayacaklarını anımsatan Tuna, "Lig başlangıçları önemlidir. Lige iyi başlamak istiyoruz. Ligi sonuna kadar başarıyla sürdürebileceğimiz bir yapılanmanın peşindeyiz. Gençlerbirliği maçı hazırlık aşamasındaki çalışmalarımızla kazanabileceğimiz seviyeyi gösteriyor. Umarım öyle de olacaktır. Kazanmayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Tuna, hazırlık turnuvasında karşılaştıkları Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında aldıkları sonuçların bir gösterge olmadığını, ligde böyle bir oyun ortaya koymayacaklarını dile getirdi.



- Nazım ve Doğukan'a transfer teklifleri



Oyuncuları Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'e transfer teklifleri geldiğini basından duyduklarını ifade eden Tuna, "Menajerler ve kulüplerden gelen talepler olabiliyor. İkisi de çok değerli oyuncular. Nazım ligin en iyi sağ kanat oyuncularından. Bu oyuncuları bulmak zor. Bunların değerlendirilmesi yapılacaktır." diye konuştu.



Sayıca eksik olduklarını düşündükleri defans mevkisine transfer yapmaları gerektiğini kaydetti.



- İlk maçta Nuri oynayabilir, Sam forma giyemeyecek



Tuna, yeni transferlerden Nuri Şahin'in fizik olarak yüzde 70-80 seviyelerde olduğunu ve Gençlerbirliği maçında forma giyebileceğini ancak Sidney Sam'in bu maçta forma giymeyeceğini bildirdi.



Antalyaspor'dan bazı oyuncuların Bodrumspor'a kiralandığını anımsatan Tuna, "Bodrum benim de yaşadığım bir yer. Bodrumsporla benim de bağım var. Marka değeri yüksek bir kulüp. Bu futbolcular orada hem forma şansı hem de kendilerini geliştirme şansı bulacaktır." ifadelerini kullandı.



