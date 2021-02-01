Antalyaspor'dan Jahovic'e teşekkür mesajı

Antalyaspor Kulübü, Göztepe'ye transfer olan Makedon golcü Adis Jahovic için teşekkür mesajı paylaştı.



Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"Teşekkürler Adis Jahovic. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde kadromuza katılan Adis Jahovic'in Göztepe'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz."



Antalyaspor formasıyla 32 maçta forma giyen 33 yaşındaki Jahovic, bu karşılaşmalarda 9 gol attı.



