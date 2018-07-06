Antalyaspor'dan iki sürpriz transfer...

Bülent Korkmaz yönetiminde sezona hazırlanan Antalyaspor, transferde iki flaş hamle birden yaptı.
Kırmızı-Beyazlılar, Vasco Da Gama forması giyen eski futbolcusu Ramon Motta'yı kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibi ayrıca geçen sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Serdar Özkan'la da el sıkışıldı.
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Kırmızı-Beyazlılar, Vasco Da Gama forması giyen eski futbolcusu Ramon Motta'yı kadrosuna kattı.
Akdeniz ekibi ayrıca geçen sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Serdar Özkan'la da el sıkışıldı.
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