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Antalyaspor'dan iki sürpriz transfer...

Antalyaspor, yeni teknik direktör Bülent Korkmaz'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz temsilcisi bu doğrultuda eski oyuncusu Ramon Motta ve Serdar Özkan'ı yeniden kadrosuna kattı.

Antalyaspor'dan iki sürpriz transfer...
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06 Temmuz 2018 11:19
Bülent Korkmaz yönetiminde sezona hazırlanan Antalyaspor, transferde iki flaş hamle birden yaptı.

Kırmızı-Beyazlılar, Vasco Da Gama forması giyen eski futbolcusu Ramon Motta'yı kadrosuna kattı.

Akdeniz ekibi ayrıca geçen sezon Gençlerbirliği'nde oynayan Serdar Özkan'la da el sıkışıldı.

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