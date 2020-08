Antalyaspor'dan açıklama: 'Transfer görüşmelerimiz sürüyor'

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezonun iddialı takımlarından olmak istiyor.



Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden Akdeniz temsilcisi, 11 Eylül'de başlayacak ligin ilk haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.



Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, yeni sezonda Süper Lig takımlarını yoğun maç programının beklediğini söyledi.



Yeni sezonda da her maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını belirten Süğlün, "Fikstürle ilgili söylenecek pek bir şey yok. Antalyaspor olarak bu yoğun maç programının üstesinden gelip, Süper Lig'de yeni sezonun başarılı ve iddialı ekiplerinden biri olmayı planlıyoruz. Fikstürün sıkışık olması, tüm takımlar için zor bir durum." değerlendirmesinde bulundu.



Süğlün, Antalyaspor'un yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarının gayet verimli geçtiğini anlattı.



Yeni transferlerin de kısa sürede takıma uyum sağladığını aktaran Süğlün, "İlk etap kamp çalışmalarımız Afyonkarahisar'da 10-16 Ağustos'ta bir hafta sürmüştü. O süreç de çok iyi geçti. Akabinde 19 Ağustos'ta tesislerimizde başlattığımız ikinci etap kamp çalışmaları sürüyor. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı.



"Transfer çalışmaları devam ediyor"



Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Süğlün, "Şu an için yeni transfer noktasında neticelenmiş bir şey yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey artık bütçesel, finansal. O yüzden transfer çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz." diye konuştu.



Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon öncesi transfer ettiği Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar, Serdar Gürler ve Nuri Şahin ile kadrosunu güçlendirdi.



Antalyaspor, 31 Ağustos-5 Eylül'de İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un da mücadele edeceği "The Land Of Legends Cup" organizasyonuna katılacak.