Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.



