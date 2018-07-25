Antalyaspor'da tutunamadı, Milan'a geri döndü!

İtalya Serie A takımlarından Milan, son olarak Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Leonardo'nun genel menajerlik göreviyle kulübe geri döndüğünü açıkladı.
48 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'un başına geçen Leonardo, sezon sonunu görememiş ve görevinden alınmıştı.
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48 yaşındaki Brezilyalı futbol adamı 2009-2010 sezonunda Milan, 2010-11 sezonunda ise Inter'i çalıştırmıştı.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'un başına geçen Leonardo, sezon sonunu görememiş ve görevinden alınmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın