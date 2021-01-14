Antalyaspor'da Podolski'den ayrılık sinyali

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'la birlikte oyun sisteminin değişmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybeden Lukas Podolski, kırmızı beyazlılardan ayrılık sinyali verdi.



Akdeniz Manşet gazetesinin haberine göre; Polonya asıllı Alman futbolcu, Polonya ligi takımlarından Gornik Zabrze'ye yeşil ışık yaktı. Polonya basınına açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "Polonya'da önceliğim Gornik Zabrze. Bazıları bunu şaka olarak söylediğimi düşünüyor ama öyle değil. Antalyaspor ile olan sözleşmemin ne zaman biteceğini biliyorlar.Antalya'ya gelip benimle konuşmak isteyen varsa herkesle konuşurum" diye konuştu.



