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Antalyaspor'da olağan genel kurul tarihi...

Antalyaspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısı 10 Ocak'ta gerçekleştirilecek

Kaynak: AA
Antalyaspor'da olağan genel kurul tarihi...
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22 Aralık 2017 13:18
Antalyaspor Kulübünde olağan genel kurul toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak.  

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre 2017 Olağan Genel Kurulu, 10 Ocak 2018'de Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Genel kurulda yeni yönetim belirlenecek. 

Kırmızı-beyazlı camiada 7 Aralık'ta olağanüstü genel kurul kararı alınmış, söz konusu gün kongrenin iptal edildiği açıklanmıştı. 

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 30 Haziran 2016'da başladığı görevinden 11 Aralık 2017'de istifa etmişti.

 
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