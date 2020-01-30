Antalyaspor'da Jahovic geri döndü

Antalyaspor, ligin 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Salondaki çalışmaya, elmacık kemiği operasyonu geçiren golcü futbolcu Adis Jahovic de katıldı.

Haber; AA
Antalyaspor'da Jahovic geri döndü
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30 Ocak 2020 19:26
Antalyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, önce fitness salonunda çalıştı.

Ligde geride kalan hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle kaldırıldığı hastanede elmacık kemiği operasyonu geçiren Makedon futbolcu Adis Jahovic de salondaki çalışmaya katıldı.

Futbolcular, daha sonra sahaya geçerek taktik ağırlıklı idman yaptı.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk de izledi.

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