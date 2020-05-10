Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada gruplar halinde antrenmanlara devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, fizik kondisyon idmanı ve toplu çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tuna, daha sonra futbolcuları saha içinde farklı bölgelere göndererek idman yaptırırken, kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.
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Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, fizik kondisyon idmanı ve toplu çalışma gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tuna, daha sonra futbolcuları saha içinde farklı bölgelere göndererek idman yaptırırken, kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın