Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu

Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu
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31 Mart 2021 19:29
Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Alanya'da dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.



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