Antalyaspor'da gençler göz kamaştırıyor

Kadrosunda Lukas Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Kudriashov gibi tecrübeli isimleri barındıran , kadrosunda bulunan genç oyuncularla da dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlılar da bu sezon lig maçlarında 8 genç oyuncusu maç kadrosunda yer alırken, 7'si forma giyme şansı yakaladı. Genç oyuncular arasında en dikkat çeken isimler ise sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar ile alt yapıdan A takıma yükselen Bünyamin Balcı oldu.



Yeni Alanya gazetesinin haberine göre; Sezon başında genç oyuncuları kazanmayı amaçlayan Antalyaspor hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. ekibi, bu sezon lig maçlarında kadrosuna 22 ve 20 yaş altı 8 oyuncu yazarken, bu oyunculardan 7'si forma giyme şansını yakaladı. Antalyaspor'da Mevlüthan Ekelik (16), Gökdeniz Bayrakdar (19), Bünyamin Balcı (20), Mert Yılmaz (21), Omar İmeri (21), Ali Eren İyican (21) ve Doğukan Sinik (22) lig maçlarında forma terleten oyuncular olurken, sezon başında Beşiktaş alt yapısından bedelsiz şekilde takıma dahil edilen Doğukan Özkan ise 10 kez kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.



NELER YAPTILAR?



16 yaşındaki genç orta saha oyuncu Mevlüthan Ekelik, 18 lig maçında kadroda yer alırken ligde 5-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında 1, 2-0 kaybedilen Aytemiz maçında ise 2 olmak üzere toplam 3 dakika forma giyme şansını yakaladı. Genç oyuncu 2 Kupası maçında da 57 dakika sahada kalırken, geride maçlarda toplam 60 dakika ter döktü.



Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'dan takıma katılan 21 yaşındaki defans oyuncusu Ali Eren İyican, kırmızı beyazlı formayla kupa ve ligde toplam 4 maça çıkma başarısı elde etti. Genç oyuncu ligde 25, kupada ise 158 olmak üzere 183 dakika sahada kalırken gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi. Alman devi Bayern Münih'in ikinci takımından sezon başında takıma kazandırılan 21 yaşındaki defans oyuncusu Mert Yılmaz, kupa ve lig maçlarında toplamda 8 kez forma giydi. Genç oyuncu sakatlığından dolayı çok sayıda maç kaçırırken kupa ve lig maçları dahil olmak üzere 604 dakika sahada kalıp, 1 asistle takımına destek verdi. Yine sezon başında transfer edilen 21 yaşındaki Makedon oyuncu Omar İmeri, 10 kez forma giyme başarısı gösterdi. Genç kanat oyuncusu 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası'nda toplam 403 dakika sahada mücadele verirken, gol ya da asist yapamadı.



İLK DEPLASMAN GALİBİYETİNİN GOLÜNÜ ATTI



Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezon sakatlıklardan en çok çeken oyuncularının başında gelen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, bu sezon 12 maçta takımıyla beraber sahada yer aldı. Genç oyuncu 10 lig maçında 1 gol atarken, 2 Türkiye Kupası maçında ise gol ya da asist yapma başarısını gösteremedi. Toplam 441 dakika sahada kalan orta saha oyuncusu, Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda kazandığı ilk maç olan Göztepe maçında fileleri buluşturarak takımına 3 puan kazandırmıştı.



Futbolcu Bünyamin Balcı, genç oyuncular içerisinde 1719 dakika ile ligde en çok sahada yer alan oyuncu oldu. Genç defans oyuncusu ligde sadece sakatlığından dolayı 3 maç kaçırırken takımına 1 gol ve 1 asistlik performansla katkı verdi. Balcı, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 92 dakika sahada kalırken 2 asistlik destek verdi. Bünyamin Balcı, toplamda 1811 dakika takımı adına ter dökerken 1 gol ve 3 asistlik performansın altına imzasını attı.



GÖKDENİZ COŞTU



Sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor'dan takıma kazandırılan forvet oyuncusu Gökdeniz Bayraktar, ligde attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç oyuncu 22 lig maçında toplam 1198 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası maçında da fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon toplam 7 gole etki etti.







