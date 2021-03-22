Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi

Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, lige milli maç nedeniyle verilen ara dolayısıyla 3 günü izinli olarak geçirecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da futbolculara 3 gün izin verildi
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22 Mart 2021 13:54
Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, futbolculara 3 gün izin verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılarda futbolcular, lige milli maç nedeniyle verilen ara dolayısıyla 3 günü izinli olarak geçirecek. 

Akdeniz ekibi, 32. haftada MKE Ankaragücü'ne 4 Nisan Pazar günü konuk olacağı maçın hazırlıklarına 25 Mart Perşembe günü başlayacak.

 


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