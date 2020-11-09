Antalyaspor'da en ciddi aday Ersun Yanal

Geçtiğimiz günlerde Tamer Tuna ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal ile görüşmeler gerçekleştiriyor.



Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, görüşmelerimiz devam ediyor. En geç Çarşamba gününe kadar belli olacak. Ersun hoca en güçlü adaylarımızdan biri" ifadelerini kullandı.



Antalyaspor, daha önce Abdullah Avcı ile görüşüp anlaşma sağlayamamıştı.