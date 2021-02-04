Antalyaspor'da Denizlispor hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grup, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Akdeniz ekibi, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grup, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmana çıktı.
Akdeniz ekibi, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.