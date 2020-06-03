Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2020 22:38
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, akşam saatlerinde Büyükşehir Belediye Stadı'nda idman yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra iki grup halinde taktik çalışma yaptı.

Antrenman, çift kale taktik karşılaşması ile sona erdi.

Bu arada, antrenman öncesinde futbolculardan Hakan Özmert, Nazım Sangare ve Bünyamin Balcı için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için