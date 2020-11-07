Antalyaspor'da 1 pozitif vaka!

Antalyaspor'da bir kulüp personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da 1 pozitif vaka!
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07 Kasım 2020 10:55
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sağlık kurulumuzca koronavirüs semptomu belirlenen A takıma hizmet veren bir personelimize dün yapılan Kovid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Personelimizin takip ve tedavi sürecine, Antalya'da belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 



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