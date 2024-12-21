Antalyaspor zorlu Gaziantep deplasmanında

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor zorlu Gaziantep deplasmanında
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21 Aralık 2024 15:04
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 21 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Güray Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Emre Uzun maçta forma giyemeyecek.

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