Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, yeni sezona Erzurum'da hazırlanıyor
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09 Temmuz 2021 20:47
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Erzurum'da iki hafta sürecek ilk etap kampının beşinci gününde hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, üç takım halinde dönüşümlü taktik çalışmalarıyla tamamlandı.




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