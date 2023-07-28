Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Antalyaspor çalışmalarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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28 Temmuz 2023 17:29
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla değerlendirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla 2. etap kamp dönemini tamamlayacak.

 
 
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