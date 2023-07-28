Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla 2. etap kamp dönemini tamamlayacak.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde günü tek antrenmanla değerlendirdi.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalışan oyuncular, sabah antrenmanında ısınma ve taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla 2. etap kamp dönemini tamamlayacak.