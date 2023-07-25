Antalyaspor yaklaşık 3 milyon euroluk tasarruf!

Fraport TAV Antalyaspor, 2023-24 sezonu kadro yapılanmasında düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Kulübün, bu çalışmalar neticesinde 2 milyon 850 bin Euro tasarruf sağladığı açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor yaklaşık 3 milyon euroluk tasarruf!
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25 Temmuz 2023 15:23
Son güncelleme 25 Temmuz 2023 15:24
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadroda düşünülmeyen futbolcular 2 milyon 850 bin euro tasarruf etti.

Daha önce kadroda bulunan 8 kiralık oyuncunun kulüplerine dönmesinin ardından sözleşmesi sona eren Fedor Kudriashov ile yollar ayrılmıştı. Yönetim, sözleşmeleri devam eden ve teknik ekibin raporu doğrultusunda verim alınamadığı için kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Bu doğrultuda daha önce Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima ile gerçekleşen ayrılıkların ardından son olarak Houssam Eddine Ghacha ile yollar ayrıldı.

Bodrumspor forması giyecek olan Gökdeniz Bayrakdar'dan kazanılan bonservis bedeli de dahil olmak üzere Luyindama'nın alacağından yapılan önemli derecede indirimin yanı sıra, Alperen, Mehmedi ve Nakajima'nın fesih bedellerinden elde edilen tasarruf, yaklaşık 2 milyon 300 bin Euro'yu buldu. Cezayirli Houssam Ghacha'nın menajeriyle yapılan ve yaklaşık 2 ay süren müzakerelerin ardından kulübe 535 bin Euro'luk daha tasarruf sağlanarak, futbolcunun ayrılması konusunda anlaşmaya varıldı. Böylelikle kadroda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarruf 2 milyon 850 bin Euro'yu buldu. 

Kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
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