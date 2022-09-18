ANTALYASPOR ÜST ÜSTE 4 KEZ KAYBETTİ

3 KEZ KIRMIZI KART ÇIKTI

NAKAJIMA KIRMIZI KART GÖRDÜ

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı. Adana temsilcisinin gollerini 47. saniyede son haftaların formda ismi Belhanda, 75'te yeni transfer Gulbrandsen ve 84'te Assombalonga kaydetti. Antalyaspor'un yeni transferlerinden Shoya Nakajima'nın gördüğü kırmızı kart ise tribündeki annesini üzdü.Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor son 4 haftada oynadığı maçlarda rakiplerine mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi bu sezon toplam 5 maçı puansız kapattı. İlk 7 haftada sadece 6 puan toplayan kırmızı-beyazlılar kalesinde 14 gol gördü. Bu sezon 5. galibiyetini alan Adana Demirspor fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Hakem Ali Palabıyık maçta tam 3 kez kırmızı kartına başvurdu. 7. dakikada Emre Akbaba'ya sert faul yapan Soner Aydoğdu, sarı kart gördü. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Palabıyık sarı kartı iptal ederek Soner'e kırmızı kart gösterdi. 39'da ise Haji Wright gole giderken Yaroslav Rakitsky'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Son adam olan Ukraynalı savunmacı bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gördü.59. dakikada Antalyaspor'da Ghacha'nın yerine Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Shoya Nakajima oyuna dahil oldu. Japon futbolcu 12. saniyede henüz topla buluşmada Jonas Svensson'a sert müdahalede bulundu. Hakem Palabıyık, 28 yaşındaki futbolcuya önce sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Palabıyık 61. dakikada sarı kartı iptal ederek Nakajima'ya kırmızı kart gösterdi.Nakajima Süper Lig kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart sonrası büyük şok yaşarken, maçı tribünden takip eden annesi ve aile fertlerinin üzüntüleri ekrana yansıdı. Nakajima'nın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.