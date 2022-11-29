Antalyaspor'un rakibi Maccabi Tel Aviv

Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Antalya'da 30 Kasım Çarşamba günü hazırlık maçı oynayacak.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kupa arasında çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, kentte kamp yapan Maccabi Tel Aviv ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Resort sahasında yarın saat 15.00'de başlayacak mücadelenin, seyirciye kapalı oynanacağı duyuruldu.
Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kupa arasında çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, kentte kamp yapan Maccabi Tel Aviv ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Resort sahasında yarın saat 15.00'de başlayacak mücadelenin, seyirciye kapalı oynanacağı duyuruldu.
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