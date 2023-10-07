Antalyaspor'un Galatasaray maçında penaltı beklediği an

Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı karşılaşmada yaşanan bir pozisyonda penaltı bekledi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Antalyaspor'un Galatasaray maçında penaltı beklediği an
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07 Ekim 2023 19:34
Süper Lig'de Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Antalyaspor penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Antalyaspor, Sagiv Jehezkel'in Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi.

Tribünler ve futbolcular, Zorbay Küçük'ün penaltı vermesini beklerken, oyunun devam etmesi üzerine tepkiler yükseldi.

Antalyasporlu futbolcular, Zorbay Küçük'e pozisyonun penaltı olduğunu söylediler ama sonuç değişmedi.

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