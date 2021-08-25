Antalyaspor, Ümit Milli Takıma çağrılan üç ismi kutladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve İskoçya ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edilen futbolcuları Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ile Erkan Eyibil'e başarı diledi.



Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar ve Erkan Eyibil, Ümit Milli Takımımızın Belçika ve İskoçya ile oynayacağı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Futbolcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, 21 yaşındaki defans oyuncusu Balcı, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyibil ile 19 yaşındaki forvet oyuncusu Bayrakdar'ın antrenman sahasında birlikte çektirdiği fotoğraf "Gelecek" başlığıyla paylaşıldı.



