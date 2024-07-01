Antalyaspor, transferde Ankaragücü'ndeki 3'lüye talip

Transfer engelini kaldırmak için yoğun mesai harcayan Antalyaspor, bunun yanında takviye çalışmalarına da devam ediyor. Soner Dikmen ve Kenan Piric transferlerini bitiren Antalyaspor, geçen sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü forması giyen ve bonservisi Rostov'da olan Ali Sowe ile birlikte Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci'nin peşine düştü.



Bonservis isteniyor



Radyospor'un haberine göre; Adam Buksa ve Britt Assombalonga ile yolların ayrılmasının ardından ilk önceliği golcü transferi olan Antalyaspor, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Ali Sowe için nabız yokladı. Bonservisi Rostov'da olan Gambiyalı futbolcunun yanı sıra Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci için de girişimlerde bulunan Antalyaspor, bonservis engeliyle karşı karşıya kaldı.



1 milyon Euro'nun üzerinde isteniyor



Rostov ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ali Sowe için Rus ekibi kiralama formülüne sıcak bakmazken, Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu için de Başkent ekibinin 1 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.



38 gole katkı koydular



Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekipler arasında yer alan Ankaragücü'nde düzenli olarak şans bulan üç futbolcu, toplamda 38 gole katkı koydu. Efkan Bekiroğlu toplamda 35 maçta 10 gol ve 7 asistle 17 kez skora katkı koyarak kariyer sezonunu yaşadı. Ali Sowe 30 maçta 6 gol ve 4 asist, Tolga Ciğerci ise 32 maçta 7 gol ile 4 asist kaydetti.





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