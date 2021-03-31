Antalyaspor transfer engeli sorununu aştı

Antalyaspor'un UEFA Kulüp Lisansı için mali yükümlülükleri yerine getirdiği açıklandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor transfer engeli sorununu aştı
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31 Mart 2021 19:24
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Avrupa kupalarına katılabilmesi için almaları gereken UEFA Kulüp Lisansı için gerekli tüm mali yükümlülükleri yerine getirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yılmaz, ziyarette, Fraport TAV Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacağını hatırlattı.

Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılması için gereken UEFA Kulüp Lisansı'nı almak için ödemesi gereken ciddi borç miktarına da değinen Yılmaz, "Bugün itibarıyla Antalyaspor'un lisans engeline takılan bir lira borcu bile kalmadı. UEFA Kulüp Lisansı'nı almak için gerekli tüm mali yükümlülükleri, tüm şartları yerine getirdik. Dolayısıyla transfer engeliyle ilgili sorunu da aşmış olduk. Artık Antalyaspor Avrupa'da mücadele edebilecek. Finalde oyuncularımızdan bu başarıyı bekliyoruz." diye konuştu.



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