Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor
Boffin
Diego
Cissokho
Salih
Sangare
Sinik
Yekta
Chico
Hakan
Maicon
Doukara
Trabzonspor
Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Olcay
Abdülkadir
Rodallega
Burak
Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.
Trabzonspor üst üste iki maç kazandıktan sonra geçen hafta BB Erzurumspor 0-0 ile berabere kaldı. Antalyaspor ise son 4 maçta 3 galibiyet aldı.
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Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor
Boffin
Diego
Cissokho
Salih
Sangare
Sinik
Yekta
Chico
Hakan
Maicon
Doukara
Trabzonspor
Onur
Pereira
Toure
Hosseini
Novak
Onazi
Sosa
Olcay
Abdülkadir
Rodallega
Burak
Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.
Trabzonspor üst üste iki maç kazandıktan sonra geçen hafta BB Erzurumspor 0-0 ile berabere kaldı. Antalyaspor ise son 4 maçta 3 galibiyet aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın