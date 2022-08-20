Antalyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor - Trabzonspor: Muhtemel 11
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20 Ağustos 2022 01:49
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.
 
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
 
Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
 
Eksikler
 
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
 
Muhtemel 11'ler
 
Antalyaspor
Boffin, Güray, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Soner, Fernando, Ghacha, Luiz Adriano, Ndao, Wright
 
Trabzonspor
Uğurcan, Eren, Hugo, Denswil, Larsen, Siopis, Trezeguet, Bakasetas, Dorukhan, Abdülkadir, Djaniny
 
53. randevu
 
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
 
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.
 
Antalya'da Trabzonspor üstün
 
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
 
Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
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