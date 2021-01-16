Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor.Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Geride kalan 17 haftada Trabzonspor, topladığı 26 puanla 8. sırada yer alıyor.Antalyaspor ise 24 puanla Süper Lig'in 9. sırasında karşılaşmaya çıkıyor.Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Veyse Sarı, Ali Eren İyican'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.Trabzonspor'da kadro dışı olan Diabate ve Plaza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Trondsen ve yeni transfer Berat Özdemir kadroda olmayacak.BoffinBünyaminNaldoErenKudryashovNuriHakan ÖzmertAmiltonFredySidneyJahovicUğurcan ÇakırSerkan AsanVitor HugoEdgarMarlonAbdülkadir ParmakLewis BakerAbdulkadir ÖmürAnthony NwakaemeEkubanDjaninyAntalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.