Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Geride kalan 17 haftada Trabzonspor, topladığı 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 24 puanla Süper Lig'in 9. sırasında karşılaşmaya çıkıyor.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Veyse Sarı, Ali Eren İyican'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor'da kadro dışı olan Diabate ve Plaza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Trondsen ve yeni transfer Berat Özdemir kadroda olmayacak.
Muhtemel 11
Antalyaspor
Boffin
Bünyamin
Naldo
Eren
Kudryashov
Nuri
Hakan Özmert
Amilton
Fredy
Sidney
Jahovic
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Serkan Asan
Vitor Hugo
Edgar
Marlon
Abdülkadir Parmak
Lewis Baker
Abdulkadir Ömür
Anthony Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Antalyaspor sahasında kazanıyor
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.
Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Geride kalan 17 haftada Trabzonspor, topladığı 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 24 puanla Süper Lig'in 9. sırasında karşılaşmaya çıkıyor.
İki takımın eksikleri
Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Veyse Sarı, Ali Eren İyican'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.
Trabzonspor'da kadro dışı olan Diabate ve Plaza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Trondsen ve yeni transfer Berat Özdemir kadroda olmayacak.
Muhtemel 11
Antalyaspor
Boffin
Bünyamin
Naldo
Eren
Kudryashov
Nuri
Hakan Özmert
Amilton
Fredy
Sidney
Jahovic
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
Serkan Asan
Vitor Hugo
Edgar
Marlon
Abdülkadir Parmak
Lewis Baker
Abdulkadir Ömür
Anthony Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
Antalyaspor sahasında kazanıyor
Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı.
Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta Göztepe deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise Gençlerbirliği'ni 2-0, Yukatel Denizlispor'u 1-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.