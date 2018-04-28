Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Antalya Trabzon canlı yayını

Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Antalyaspor-Trabzonspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

28 Nisan 2018 02:23
Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Antalya Trabzon canlı yayını
Antalyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Antalyaspor-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.

28 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor-Trabzonspor maçı 28 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray 
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya 
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)

29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş 
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor 
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş 
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

BAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)

29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir 
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor 
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir 
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI(60)

29.04.2018 Kasımpaşa v Fenerbahçe 
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor 
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe 
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

PUAN DURUMU

(63) Galatasaray
(62) Beşiktaş
(62) Başakşehir
(60) Fenerbahçe



SÜPER LİG 30. HAFTA SONUÇLARI

20 Nisan 2018 Cuma

Başakşehir 3-1 Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

Karabükspor 1-4 Bursaspor
Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor
Trabzonspor 0-2 Sivasspor
Alanyaspor 2-3 Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

Akhisarspor 1-1 Göztepe
Konyaspor 2-0 Kasımpaşa
Beşiktaş 3-1 Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor

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