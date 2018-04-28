Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda? Antalya Trabzon canlı yayını

Antalyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 31. haftasında Antalyaspor-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? |
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 31. haftasında oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.
28 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Antalyaspor-Trabzonspor maçı 28 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
ANTALYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... GALATASARAY'IN SON 4 MAÇI (63)
29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v GalatasarayBEŞİKTAŞ'IN SON 4 MAÇI (62)
29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v SivassporBAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI (62)
29.04.2018 Osmanlıspor v Başakşehir
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v KasımpaşaFENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI(60)
29.04.2018 Kasımpaşa v Fenerbahçe
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v KonyasporPUAN DURUMU
(63) Galatasaray
(62) Beşiktaş
(62) Başakşehir
(60) FenerbahçeSÜPER LİG 30. HAFTA SONUÇLARI20 Nisan 2018 Cuma
Başakşehir 3-1 Kayserispor21 Nisan 2018 Cumartesi
Karabükspor 1-4 Bursaspor
Gençlerbirliği 0-3 Osmanlıspor
Trabzonspor 0-2 Sivasspor
Alanyaspor 2-3 Galatasaray22 Nisan 2018 Pazar
Akhisarspor 1-1 Göztepe
Konyaspor 2-0 Kasımpaşa
Beşiktaş 3-1 Malatyaspor23 Nisan 2018 Pazartesi
Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor