ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara



TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Okay, Hubocan, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz



Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor , yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 43 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.



- Antalya'daki maçlar



Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 21 maçta 12 kez galip geldi.



Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.



Bordo-mavililer, bu maçlarda 31 gol attı, 24 gol yedi.



İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor , 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.





Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındakendi sahasındakonuk edecek.28 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetirken, Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan ise yardımcılıklarını yapacak. Antalyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak beklentilerin altında kalan Trabzonspor geride kalan 30 haftada topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası kötü geçen sezonda en azından konumunu muhafaza etmek istiyor. Diğer yandan Antalyaspor ise 35 puanla 13. sırada, düşme hattının üç sıra üstünde yer alıyor.