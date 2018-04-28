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Antalyaspor-Trabzonspor: İlk 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Antalyaspor-Trabzonspor: İlk 11'ler
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28 Nisan 2018 17:57
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

28 Nisan Cumartesi saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetirken, Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan ise yardımcılıklarını yapacak. Antalyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Okay, Hubocan, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Sosa, Burak Yılmaz


Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak beklentilerin altında kalan Trabzonspor geride kalan 30 haftada topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası kötü geçen sezonda en azından konumunu muhafaza etmek istiyor. Diğer yandan Antalyaspor ise 35 puanla 13. sırada, düşme hattının üç sıra üstünde yer alıyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor 44. randevuda
Trabzonspor ile Antalyaspor, yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.

- Antalya'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 21 maçta 12 kez galip geldi.

Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 31 gol attı, 24 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

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