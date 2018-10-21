Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaileBahçesehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 1 golünün de VAR nedeniyle iptal edildiği maçta Aytemiz Alanyaspor'umağlup ederek yükselişini sürdürdü.Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek gol, 42. dakikada'dan geldi.Antalyaspor'un 45. dakikada Maicon ile attığı harika gol ise VAR nedeniyle geçersiz sayıldı. Maicon'un attığı gol, VAR izlemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.Aytemiz Alanyaspor'un golcü ismi Papiss Cisse, 71. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor, Süper Lig'deki 5. galibiyetini aldı ve 16 puanla 4. sıraya çıktı. Alanyaspor ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 12 puanla 11. sırada kaldı.Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.