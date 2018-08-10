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Antalyaspor taraftarına deplasman yasağı

Süper Lig ekibi Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu' toplantısı kararı ile Antalyaspor taraftarının pazartesi günü oynanacak olan müsabakaya alınmayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA
Antalyaspor taraftarına deplasman yasağı
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10 Ağustos 2018 13:19
Spor Toto Süper Lig'in 1'inci haftası kapanış maçında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Antalyaspor müsabakasında deplasman tribününe taraftar alınmayacak.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada, "13.08.2018 Pazartesi günü saat 21.45'te ilimiz Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Antalyaspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında misafir takım seyircisinin her iki takım arasında daha önce oynanan müsabakalar öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelen olaylar nedeni ile misafir takım taraftarlarının güvenlik amacıyla tribünlere alınmaması kararının bir suretinin Antalyaspor Kulübüne ve taraftarlarına tebliğ edilmesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilmiş olan yukarıdaki yazılı karar gereği 13.08.2018 Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız Antalyaspor A.Ş müsabakasında misafir tribünler açılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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