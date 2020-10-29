Antalyaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de ilk 3 haftada topladığı 7 puan ile kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yapan ve sonrasında oynadığı 3 maçta 1 puan alabilen Antalyaspor'da ayrılık kararı alındı.



Teknik direktör Tamer Tuna, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Antalyaspor ile yollarımızı ayırdık." ifadesini kullanarak vedayı duyurdu.



Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e 5-1 mağlup olan Antalyaspor, hafta sonunda evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.



