Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Soner Aydoğdu'yu transfer etti
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09 Haziran 2022 13:03
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

 
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