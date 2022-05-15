Antalyaspor seriyi 15 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 4-2 kazanarak namağlup serisini 15 maça çıkardı.
Maça etkili başlayan Antalyaspor, 19'da Fredy'nin golüyle öne geçmeyi başarırken Kasımpaşa 37'de Umut Bozok'la eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Antalyaspor, 47'de Naldo ve 53'te Haji Wright'ın golleriyle iki farklı öne geçti. 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar skoru 4-1'e getirdi. 90+6'da ise Umut Bozok penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Antalyaspor ligde namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle 50 puanda kaldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 4-2 kazanarak namağlup serisini 15 maça çıkardı.
Maça etkili başlayan Antalyaspor, 19'da Fredy'nin golüyle öne geçmeyi başarırken Kasımpaşa 37'de Umut Bozok'la eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Antalyaspor, 47'de Naldo ve 53'te Haji Wright'ın golleriyle iki farklı öne geçti. 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar skoru 4-1'e getirdi. 90+6'da ise Umut Bozok penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Antalyaspor ligde namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle 50 puanda kaldı.
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