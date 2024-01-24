Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yükseliyor

Sergen Yalçın ile yükselişe geçen Antalyaspor, Sivasspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yükseliyor
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24 Ocak 2024 21:57
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor geriden gelerek 2-1 kazandı.

Sivasspor, 13. dakikada Fode Koita'nın golüyle öne geçti. Antalyaspor, 28. dakikada Adam Buksa'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Dario Saric, 45+3. dakikada Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Antalyaspor'un başında 6. maçına çıkan Sergen Yalçın, namağlup ünvanını korudu ve 3. galibiyetini elde etti. Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Sivasspor, 26 puanda kaldı.

Antalyaspor, gelecek hafta MondiHome Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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