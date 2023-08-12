Antalyaspor: 'Puan alabilirdik'

Bitexen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'e büyük bir takıma karşı, önemli bir takıma karşı oynayarak başladıklarını belirterek, "Son dakikaya kadar takımımız sahada maça tutunabileceğini gösterdi. İnanmış bir takım vardı sahada. Biz ikinci yarıda özellikle oyunumuzla gol veya goller bularak sahadan 1 veya 3 puanla ayrılabileceğimizi gösterdiğimize inanıyorum." diye konuştu.



İkinci yarı iyi oyun çıkardıklarını aktaran Tralhao, şunları kaydetti:



"Öncelikle şunu söyleyebilirim istatistiklere bakıldığında ikinci yarı özellikle takımımızın iyi oyun çıkardığını görüyoruz. Bunu 90 dakikaya yayma sorumluluğumuz var. Bunu da yapacağımızı düşünüyoruz. Diğer taraftan rakibimizi tebrik ederek başlamamız lazım onlar sezona galibiyetle başladılar. Sahada hem bireysel olarak hem de kolektif olarak kalitelerini gösterdiler. İlk yarıdaki bizden bazı şeyleri daha iyi doğru yaparak attıkları 1 gol var. Maçı da kazanmayı bildiler."



İyi bir oyun sergilediklerinin altını çizen Tralhao, "Gerçekten harika bir iş çıkardılar, kalitelerinin olduğunu, iyi çalıştığımızı ve sezon öncesi kampı iyi değerlendirdiğimizi gösterdiler. Fırsatları değerlendirebilseydik bugün sahadan puan veya puanlarla ayrılabilirdik ama gelişeceğiz. Geldiğimiz ilk günden beri takımı geliştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte takımı geliştireceğiz. Süper Lig'e Antalyaspor için optimist bir vizyonla başladık diyebilirim." şeklinde konuştu.



