Antalyaspor: 'Performanstan memnun değiliz'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'la 3-3'lük berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, sergiledikleri performansı yeterli bulmadığını söyledi.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, maçları çözme problemi yaşadıklarını dile getirdi.



Geçiş oyunu oynayan rakipler karşısında zorlandıklarını vurgulayan Groenendijk, şu ifadeleri kullandı:



"Hata yapıp geri düşüyoruz. Top bizde kalıyor ama bunları fırsatlara çeviremiyoruz. Açıkçası bugünkü performanstan memnun değilim. İç sahada bambaşka bir takım oluyoruz ama deplasmanda bu olmuyor. 3-1 kaybettiğimiz Kasımpaşa maçı aklıma geldi bugün. Buna karşın 3 kez geriye düşüp geri dönen bir takım olduğu için oyuncuları kutluyorum. Son dakikalardaki penaltı ve alınan puan tek sevindirici unsur. Oyuna giren futbolcuların performansından memnunum. Fredy iki golü hazırlayan isim oldu. Deplasman karnemize galibiyet taşımamız gerekiyor. Ligin sonuna geldik. Daha çok çalışmalıyız."



Alt sıralarla puan farkının az olması hakkında da konuşan Groenendijk, "Takımıma tamamen güveniyorum. Şu ana kadar bizim adımıza puan farkı açılamadı. Tüm sezon bu şekilde devam etti. Ancak diğer taraftan bakarsak 11 takım bu yarışın içinde. Profesyonel oyunculardan kurulu bir takımız ve bu ligde kalacağımızdan eminim." diyerek sözlerini tamamladı.





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