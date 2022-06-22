Antalyaspor, Ömer Toprak'ta geri sayıma geçti

veile transfere başlayan, üçüncü imzayıile atacak. Ömer Toprak transferinin resmiyet kazanmasına artık bir adım kaldı.anlaşma yolu bulamayan Kırmızı-Beyazlılar,sözleşme uzatma talebini olumlu karşılamayanile her konuda anlaşma sağladı.Deneyimli savunma oyuncusuyla 2 yıllık söz kesen Antalyaspor'un kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Kırmızı-Beyazlılarla ön protokol imzalayacak 32 yaşındaki futbolcunun takıma katılması ise 15-20 günü bulabileceği vurgulandı.Ömer Toprak, Antalyaspor Futbol Sorumlusude eski takım arkadaşı olmasıyla dikkat çekiyor. İkili, 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonunda da Werder Bremen'in başarısı için birlikte mücadele verdi. Kariyerinde Almanya dışında hiçbir takımda forma giymeyen Ömer Toprak, bugüne kadarveiçin mücadele verdi.Geçen sezon Bremen formasıyla ligde 21 maça çıkan Ömer Toprak, 1 kez gol sevinci yaşadı. 27 kez A Milli Takım formasını da terleten başarılı futbolcu, Ay-Yıldızlılar adına iki kez fileleri havalandırdı.