Antalyaspor, Ömer Toprak'ta geri sayıma geçti

Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu ile transfere başlayan Antalyaspor, üçüncü imzayı Ömer Toprak ile atacak. Ömer Toprak transferinin resmiyet kazanmasına artık bir adım kaldı. Naldo'yla anlaşma yolu bulamayan Kırmızı-Beyazlılar, Werder Bremen'in sözleşme uzatma talebini olumlu karşılamayan Ömer Toprak ile her konuda anlaşma sağladı.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Deneyimli savunma oyuncusuyla 2 yıllık söz kesen Antalyaspor'un kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Kırmızı-Beyazlılarla ön protokol imzalayacak 32 yaşındaki futbolcunun takıma katılması ise 15-20 günü bulabileceği vurgulandı.
İLK KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKIYOR
Ömer Toprak, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in de eski takım arkadaşı olmasıyla dikkat çekiyor. İkili, 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonunda da Werder Bremen'in başarısı için birlikte mücadele verdi. Kariyerinde Almanya dışında hiçbir takımda forma giymeyen Ömer Toprak, bugüne kadar Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen için mücadele verdi.
Geçen sezon Bremen formasıyla ligde 21 maça çıkan Ömer Toprak, 1 kez gol sevinci yaşadı. 27 kez A Milli Takım formasını da terleten başarılı futbolcu, Ay-Yıldızlılar adına iki kez fileleri havalandırdı.
(LİDER GAZETE)
ANLAŞMA 2 YILLIK
Deneyimli savunma oyuncusuyla 2 yıllık söz kesen Antalyaspor'un kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Kırmızı-Beyazlılarla ön protokol imzalayacak 32 yaşındaki futbolcunun takıma katılması ise 15-20 günü bulabileceği vurgulandı.
İLK KEZ ALMANYA DIŞINA ÇIKIYOR
Ömer Toprak, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in de eski takım arkadaşı olmasıyla dikkat çekiyor. İkili, 2017-2018 sezonunda Borussia Dortmund, 2019-2020 sezonunda da Werder Bremen'in başarısı için birlikte mücadele verdi. Kariyerinde Almanya dışında hiçbir takımda forma giymeyen Ömer Toprak, bugüne kadar Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen için mücadele verdi.
Geçen sezon Bremen formasıyla ligde 21 maça çıkan Ömer Toprak, 1 kez gol sevinci yaşadı. 27 kez A Milli Takım formasını da terleten başarılı futbolcu, Ay-Yıldızlılar adına iki kez fileleri havalandırdı.
(LİDER GAZETE)