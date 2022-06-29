Antalyaspor, Ömer Toprak için geri sayımda!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toğrak ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Antalyaspor, Ömer Toprak için geri sayımda!
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29 Haziran 2022 14:52
Nuri Şahin önderliğinde başarılı bir sezonu geride bırakan Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak konusunda geri sayıma geçti.

32 yaşındaki tecrübeli stoperle 2 yıllık anlaşan Akrepler, kaleci Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'dan sonra 3. imzasını attırmaya hazırlanıyor.

Milli savunmacının, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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