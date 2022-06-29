Antalyaspor, Ömer Toprak için geri sayımda!

Nuri Şahin önderliğinde başarılı bir sezonu geride bırakan Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak konusunda geri sayıma geçti.
32 yaşındaki tecrübeli stoperle 2 yıllık anlaşan Akrepler, kaleci Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'dan sonra 3. imzasını attırmaya hazırlanıyor.
Milli savunmacının, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak konusunda geri sayıma geçti.
32 yaşındaki tecrübeli stoperle 2 yıllık anlaşan Akrepler, kaleci Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'dan sonra 3. imzasını attırmaya hazırlanıyor.
Milli savunmacının, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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