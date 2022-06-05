Antalyaspor, Ömer Toprak'ı bitiriyor

Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak ile ile el sıkıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Ömer Toprak'ı bitiriyor
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05 Haziran 2022 13:00
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonun ilk transferini Ömer Toprak ile yapmaya hazırlanıyor.

Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Werder Bremen'den ayrılan tecrübeli stoper ile el sıkıştı

Nuri Şahin ve Ömer Toprak, 2017-2018'de Borussia Dortmund'da, 2019-2020 sezonunda ise Werder Bremen'de birlikte forma giymişti.

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