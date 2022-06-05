Antalyaspor, Ömer Toprak'ı bitiriyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezonun ilk transferini Ömer Toprak ile yapmaya hazırlanıyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Werder Bremen'den ayrılan tecrübeli stoper ile el sıkıştı
Nuri Şahin ve Ömer Toprak, 2017-2018'de Borussia Dortmund'da, 2019-2020 sezonunda ise Werder Bremen'de birlikte forma giymişti.
Nuri Şahin yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, Werder Bremen'den ayrılan tecrübeli stoper ile el sıkıştı
Nuri Şahin ve Ömer Toprak, 2017-2018'de Borussia Dortmund'da, 2019-2020 sezonunda ise Werder Bremen'de birlikte forma giymişti.
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