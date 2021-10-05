Antalyaspor Nuri Şahin'e emanet

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımı Nuri Şahin'e emanet etme kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor Nuri Şahin'e emanet
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05 Ekim 2021 17:42
Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu.

Akdeniz ekibi, takımın tecrübeli oyuncularından Nuri Şahin'i teknik direktör olarak görevlendirme kararı aldı.

Sezonun kalan bölümünde takımın idaresinde yer alacak olan 33 yaşındaki isim ile 4 yıllık opsiyonluk sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin de Haber Global'e konuşurken, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık... Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." ifadelerini kullandı.

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